Ізраїль зізнався у вбивстві 5 палестинських дітей у Газі під час нещодавнього конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ізраїль визнав вбивство п'ятьох палестинських дітей внаслідок повітряного нальоту під час нещодавнього триденного наступу на сектор Газа, передає УНН.
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Представники міністерства оборони підтвердили відповідальність Ізраїлю за інцидент, який стався 7 серпня на цвинтарі в районі Джабалія на півночі Гази і призвів до смерті п'ятьох неповнолітніх, вбитих в останній день недавніх бойових дій з Ісламським джихадом цього місяця, повідомляє газета Haaretz.
Газета додала, що окреме розслідування іншого інциденту, проведене ізраїльською армією, показало, що вісім палестинських мирних жителів, включаючи дітей, було вбито 6 серпня внаслідок осічки ракети, запущеної Ісламським джихадом.
Додамо
Ізраїльські військові літаки почали наносити авіаудари по об'єктам в Газі 5 серпня, пославшись на «неминучу загрозу нападу» з боку Ісламського джихаду після зростання напруженості на палестинських територіях.
За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, щонайменше 49 палестинців, у тому числі 17 дітей та чотири жінки, було вбито, а понад 360 осіб отримали поранення внаслідок обстрілів.