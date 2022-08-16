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Ізраїль зізнався у вбивстві 5 палестинських дітей у Газі під час нещодавнього конфлікту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ізраїль визнав вбивство п'ятьох палестинських дітей внаслідок повітряного нальоту під час нещодавнього триденного наступу на сектор Газа, передає УНН.

Ізраїль зізнався у вбивстві 5 палестинських дітей у Газі під час нещодавнього конфлікту

Деталі

Представники міністерства оборони підтвердили відповідальність Ізраїлю за інцидент, який стався 7 серпня на цвинтарі в районі Джабалія на півночі Гази і призвів до смерті п'ятьох неповнолітніх, вбитих в останній день недавніх бойових дій з Ісламським джихадом цього місяця, повідомляє газета Haaretz.

Газета додала, що окреме розслідування іншого інциденту, проведене ізраїльською армією, показало, що вісім палестинських мирних жителів, включаючи дітей, було вбито 6 серпня внаслідок осічки ракети, запущеної Ісламським джихадом.

Додамо

Ізраїльські військові літаки почали наносити авіаудари по об'єктам в Газі 5 серпня, пославшись на «неминучу загрозу нападу» з боку Ісламського джихаду після зростання напруженості на палестинських територіях.

За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, щонайменше 49 палестинців, у тому числі 17 дітей та чотири жінки, було вбито, а понад 360 осіб отримали поранення внаслідок обстрілів.

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