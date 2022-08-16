Израиль признался в убийстве 5 палестинских детей в Газе во время недавнего конфликта

Детали

Представители министерства обороны подтвердили ответственность Израиля за инцидент, произошедший 7 августа на кладбище в районе Джабалия на севере Газы и привел к смерти пятерых несовершеннолетних, убитых в последний день недавних боевых действий с Исламским джихадом в этом месяце, сообщает газета Haaretz.

Газета добавила, что отдельное расследование другого инцидента, проведенное израильской армией, показало, что восемь палестинских мирных жителей, включая детей, были убиты 6 августа в результате осечки ракеты, запущенной Исламским джихадом.

Добавим

Израильские военные самолеты начали наносить авиаудары по объектам в Газе 5 августа, сославшись на «неизбежную угрозу нападения» со стороны Исламского джихада после роста напряженности на палестинских территориях.

По данным министерства здравоохранения Палестины, по меньшей мере 49 палестинцев, в том числе 17 детей и четыре женщины, были убиты, а более 360 человек получили ранения в результате обстрелов.