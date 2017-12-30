Ізраїль вийде з складу ЮНЕСКО в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Ізраїль офіційно повідомив ЮНЕСКО про вихід зі складу організації в 2018 році, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“29 грудня Ізраїль офіційно повідомив Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про вихід з її складу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що про це заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азула, додавши, що вона “глибоко шкодує” про цю подію.
Також повідомляється, що це рішення набуде чинності 31 грудня 2018 року.
Як повідомляв УНН, у Єрусалимі біля Стіни плачу з’явиться станція імені Трампа.