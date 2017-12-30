Израиль выйдет из состава ЮНЕСКО в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Израиль официально сообщил ЮНЕСКО о выходе из состава организации в 2018 году, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"29 декабря Израиль официально сообщил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава", - говорится в сообщении.
Отмечено, что об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула, добавив, что она "глубоко сожалеет" об этом событии.
Также сообщается, что это решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.
Как сообщал УНН, в Иерусалиме у Стены плача появится станция имени Трампа.