Ізраїль готується до потенційної необхідності евакуації українців з правом на ізраїльське громадянство у разі вторгнення РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Ізраїльський уряд готується до того, що тисячі українських євреїв захочуть іммігрувати до Ізраїлю у разі російського вторгнення до країни. Про це повідомляє з посиланням на The Times of Israel.
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Повідомляється, що представники різних урядових груп, у тому числі канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, міністр закордонних справ, міністр оборони та міністр у справах діаспори зустрічалися в неділю, щоб обговорити можливість прийняти в Ізраїлі українців, які мають право на отримання ізраїльського громадянства.
Повідомляється, що таких налічується близько 75 тисяч осіб, які проживають на сході України.
Видання зазначає, що Ізраїль вже давно має плани масової евакуації євреїв з різних країн у разі потреби, і до списку таких країн входить і Україна у зв'язку зі зростанням напруженості на кордонах.
Представник міністерства закордонних справ у понеділок заявив, що Ізраїль наразі не очікує на сплеск імміграції з України.
Доповнення
В Ізраїлі закликають своїх громадян, які перебувають на території України, заповнити анкети та вказати особисті дані.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпечність нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога Путіна полягає у гарантіях США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.