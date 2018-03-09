Із залізничного вокзалу Львова евакуювали 360 осіб через "замінування"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 березня. УНН. У Львові через повідомлення про замінування евакуювали 360 людей із залізничного вокзалу, поліція вибухонебезпечних предметів не знайшла. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області, передає УНН.
У п’ятницю 9 березня о 17:04 до поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що головний залізничний вокзал у Львові заміновано.
На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби, які задіюються у таких випадках. Було евакуйовано 360 осіб.
Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу до нього територію — вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляів УНН, з трьох львівських бізнес-центрів евакуювали близько тисячі людей через "замінування".