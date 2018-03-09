Из ж/д вокзала Львова эвакуировали 360 человек из-за "минирования"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 марта. УНН. Во Львове из-за сообщения о заминировании эвакуировали 360 человек из железнодорожного вокзала, полиция взрывоопасных предметов не нашла. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает УНН.
В пятницу 9 марта в 17:04 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.
На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Были эвакуированы 360 человек.
Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.
Сейчас полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщает УНН с трех львовских бизнес-центров эвакуировали около тысячи человек из-за "минирования".