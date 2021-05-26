Івченко розповів, як Україні отримати вигоду через заборону польотів над Білоруссю

Цитата

“Білорусь скористалася, коли ми закрили авіасполучення з Росією, і ми маємо скористатися зараз. Все, що пролітає над Україною (наприклад, вчора залетів літак Відень-Москва: через Київ-Чернігів в простір Російської Федерації пролетів 200 чи 300 км), має сплачувати відповідні збори. Тобто авіарух може отримати додаткові 50-60 млн гривень — це плюс для того, щоб ми підвищували заробітні плати та пенсії. Ми можемо зробити майданчики у Києві, Львові, Харкові для того, щоб літали, наприклад, у Північну Європу. Нам потрібно скористатися цими можливостями”, — вважає народний депутат.

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Окремо Івченко наголосив, що затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича білоруською владою є неприпустимим для цивілізованого світу, про що вже висловились лідери демократичних країн.

“Диктатор нехай літає до Путіна, а громадяни України нехай роблять висновки, яким чином він діє, придушуючи протести, а потім розправляючись з опозицією”, — резюмував народний депутат Івченко.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвича, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.