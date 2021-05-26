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Ивченко рассказал, как Украине получить выгоду из-за запрета полетов над Беларусью

Киев • УНН

 • 19355 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию, народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала "КиевLive" прокомментировал ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Беларуси и рассказал, каким образом Украина может воспользоваться запретом полетов, сообщает УНН.

Ивченко рассказал, как Украине получить выгоду из-за запрета полетов над Беларусью

Цитата

"Беларусь воспользовалась, когда мы закрыли авиасообщение с Россией, и мы должны воспользоваться сейчас. Все, что пролетает над Украиной (например, вчера залетел самолет Вена-Москва: через Киев-Чернигов в пространство Российской Федерации пролетел 200 или 300 км), должно платить соответствующие сборы. То есть авиадвижение может получить дополнительные 50-60 млн гривен - это плюс для того, чтобы мы повышали зарплаты и пенсии. Мы можем сделать площадки в Киеве, Львове, Харькове для того, чтобы летали, например, в Северную Европу. Нам нужно воспользоваться этими возможностями", - считает народный депутат.

Детали

Отдельно Ивченко отметил, что задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича белорусскими властями недопустимо для цивилизованного мира, о чем уже высказались лидеры демократических стран.

"Диктатор пусть летает к Путину, а граждане Украины пусть делают выводы, каким образом он действует, подавляя протесты, а затем расправляясь с оппозицией", - резюмировал народный депутат Ивченко.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

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