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Італія запропонувала розподілити 450 врятованих біженців по країнах ЄС

Італія запропонувала розподілити 450 врятованих біженців по країнах ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова ради міністрів Італії Джузеппе Конте в суботу запропонував розподілити 450 врятованих у Середземному морі біженців по країнах ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

У своєму листі до глави Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, голові Європейської ради Дональду Туску і главам урядів інших країн Євросоюзу Конте наполягає на застосуванні принципів, узгоджених на саміті ЄС у справах біженців, який відбувся в Брюсселі 28-29 червня.

Раніше 14 липня італійське судно і корабель європейської прикордонної служби Frontex взяли на борт майже всіх мігрантів з виявленого біля італійського острова Ліноза дерев'яного судна з 450 біженцями з Лівії. Співробітники берегової охорони Італії доставили на сусідній острів Лампедуза вісім жінок і дітей за станом здоров'я.

Решту біженців, за словами голови МВС Італії Маттео Сальвіні, необхідно направити на Мальту, "а ще краще - до Лівії". Про це італійський міністр заявив, за інформацією правопопулістської партії "Ліга", під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії.

12 липня Конте розпорядився допустити на берег з судна італійської берегової охорони Diciotti 67 врятованих в морі біженців. Таке рішення голова ради міністрів Італії ухвалив після телефонної розмови з італійським президентом, який висловив стурбованість становищем мігрантів на кораблі. Сальвіні, який раніше пригрозив не пускати судно берегової охорони в порти, поставився до дій президента з "жалем і подивом".

У червні Італія оголосила про намір закрити свої порти для рятувальних суден благодійних організацій. Очільник італійського МВС загрожує розширити подібний підхід на кораблі "міжнародних місій".

Раніше Італія відмовила у доступі до своїх вод рятувального судна німецької благодійної організації Lifeline і рятувального катера Aquarius організації SOS Méditerranée. Судно Lifeline, на борту якого перебували близько 230 врятованих в морі мігрантів, прийняла Мальта, а біженці з Aquarius були доставлені в Іспанію.

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