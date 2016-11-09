Італія може провести референдум про відмову від євро - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Засновник італійського протестного політичного руху “П’ять зірок” Беппе Грілло заявив, що його партія буде наполягати на проведенні референдуму з питання використання євро в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
“Референдум про відмову від використання євро в Італії є одним з пунктів нашої європейської програми”, — сказав Б.Грілло.
Він наголосив, що вихід з ЄС “ніколи не передбачався”.
В кінці жовтня повідомлялося, що Італія заявила про готовність накласти вето на бюджет ЄС.