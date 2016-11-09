Италия может провести референдум об отказе от евро - СМИ

"Референдум об отказе от использования евро в Италии является одним из пунктов нашей европейской программы", - сказал Б.Грилло.

Он отметил, что выход из ЕС "никогда не предусматривался".

В конце октября сообщалось, что Италия заявила о готовности наложить вето на бюджет ЕС.