Италия может провести референдум об отказе от евро - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Основатель итальянского протестного политического движения "Пять звезд" Беппе Грилло заявил, что его партия будет настаивать на проведении референдума по вопросу использования евро в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Референдум об отказе от использования евро в Италии является одним из пунктов нашей европейской программы", - сказал Б.Грилло.
Он отметил, что выход из ЕС "никогда не предусматривался".
В конце октября сообщалось, что Италия заявила о готовности наложить вето на бюджет ЕС.