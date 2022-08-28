ISW: Росія може використовувати 3-й армійський корпус для відновлення наступу на Донбасі

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Російські батальйони, що становлять новосформований 3-й армійський корпус, швидше за все, перекинуть в Україну у складі спеціальних загальновійськових підрозділів для відновлення наступальних операцій - можливо, на донецькому та на південному напрямку, йдеться у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як розповідав раніше ISW, добровольчі батальйони, в які вербують контрактників у регіонах Росії, можна умовно поділити на дві групи. Деякі відразу відправляють на передову, інші об'єднують у новий 3-й армійський корпус.

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Через Крим на південь перекидають російських добровольців.