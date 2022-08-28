ISW: Россия может использовать 3-й армейский корпус для возобновления наступления на Донбассе

Детали

Российские батальоны, составляющие вновь сформированный 3-й армейский корпус, скорее всего, перебросят в Украину в составе специальных общевойсковых подразделений для возобновления наступательных операций - возможно, на донецком и на южном направлении, говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны ( ISW).

Как рассказывал ранее ISW, добровольческие батальоны, в которые вербуют контрактников в регионах России, можно условно поделить на две группы. Некоторые сразу отправляют на передовую, другие объединяются в новый 3-й армейский корпус.

Напомним

Через Крым на юг опрокидывают российских добровольцев.