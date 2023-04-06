ISW: путін створює умови для подальших репресій на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російський диктатор володимир путін називає “тероризмом” боротьбу із загарбниками і закликає до посилення так званих “правоохоронних операцій”, аби створити умови для подальших репресій на окупованих територіях, передає УНН.
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путін під час зустрічі з Радою національної безпеки росії 5 квітня назвав зусилля рф зі зміцнення контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки та верховенства права. Він закликав до продовження економічної, правової та соціальної інтеграції окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу російської федерації та підкреслив важливість російських “відновлювальних” зусиль на окупованих територіях для сприяння процесу інтеграції, пишуть аналітикв ISW.
Російський диктатор також звинуватив Україну "в загрозі цивільному населенню" на окупованих територіях і наголосив на нещодавніх “терористичних атаках” проти окупаційних чиновників і правоохоронних органів, маючи на увазі напади українських партизанів на окупантів.
путін використовував поняття “тероризм” і загрози внутрішній безпеці росії для виправдання внутрішніх репресій і, ймовірно, створює умови для подальших репресій, а також репресій з боку так званих “правоохоронних органів” на окупованих територіях, використовуючи подібні формулювання, пише ISW.
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