ISW: путин создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях Украины

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путин во время встречи с Советом национальной безопасности россии 5 апреля назвал усилия рф по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности и верховенства права. Он призвал к продолжению экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав российской федерации и подчеркнул важность российских “восстановительных” усилий на оккупированных территориях для содействия процессу интеграции, пишут аналитики ISW.

Российский диктатор также обвинил Украину "в угрозе гражданскому населению" на оккупированных территориях и отметил недавние “террористические атаки” против оккупационных чиновников и правоохранительных органов, имея в виду нападения украинских партизан на оккупантов.

путин использовал понятия “терроризм” и угрозы внутренней безопасности россии для оправдания внутренних репрессий и, вероятно, создает условия для дальнейших репрессий, а также репрессий с стороны так называемых “правоохранительных органов” на оккупированных территориях, используя подобные формулировки, пишет ISW.

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