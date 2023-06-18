ISW: кремль використає “мирний план” ПАР, щоб зменшити допомогу Заходу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російська влада, ймовірно, використає пропозицію африканських лідерів щодо миру для сприяння російським інформаційним операціям. Основна мета ― уповільнення надходження західної допомоги Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
Деталі
Про такі наміри рф свідчить те, що путін не продемонстрував жодного наміру суттєво брати участь у будь-якому мирному процесі.
Раніше ISW оцінювало, що кремль регулярно сигналізує про хибну готовність вести переговори про врегулювання війни, щоб спонукати Захід піти на поступки та відмовити західних офіційних осіб від надання подальшої підтримки Україні. Раніше уряд рф активізував ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, і, ймовірно, посилює цю інформаційну операцію, щоб послабити підтримку Заходу для України під час контрнаступальних операцій.
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Доповнення
кремль також використав не менш розпливчастий мирний план, представлений Китаєм навесні 2023 року, щоб посилити цю інформаційну операцію, і досі не намагався викласти широкі пропозиції цього плану. Натомість рф намагалась використати заявлену зацікавленість Китаю в переговорах щодо врегулювання війни в Україні, щоб досягти бажаних тісніших зв’язків з Китаєм. Ймовірно, кремль і в цьому випадку використає проведену зустріч з африканськими державами, щоб посилити двосторонню та багатосторонню співпрацю.