ISW: кремль використає “мирний план” ПАР, щоб зменшити допомогу Заходу Україні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 14381 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 18823 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 28535 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 99850 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 171856 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 178558 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 139215 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137104 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87558 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94213 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.8м/с
33%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 13102 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 16728 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 20668 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 21541 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 16228 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 14381 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 178558 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 236977 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 385232 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 322093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14779 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19897 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36225 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32639 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 139215 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ISW: кремль використає “мирний план” ПАР, щоб зменшити допомогу Заходу Україні

Київ • УНН

 • 2123444 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Російська влада, ймовірно, використає пропозицію африканських лідерів щодо миру для сприяння російським інформаційним операціям. Основна мета ― уповільнення надходження західної допомоги Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

ISW: кремль використає “мирний план” ПАР, щоб зменшити допомогу Заходу Україні

Деталі

Про такі наміри рф свідчить те, що путін не продемонстрував жодного наміру суттєво брати участь у будь-якому мирному процесі. 

Раніше ISW оцінювало, що кремль регулярно сигналізує про хибну готовність вести переговори про врегулювання війни, щоб спонукати Захід піти на поступки та відмовити західних офіційних осіб від надання подальшої підтримки Україні. Раніше уряд рф активізував ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, і, ймовірно, посилює цю інформаційну операцію, щоб послабити підтримку Заходу для України під час контрнаступальних операцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін на зустрічі з головами африканських країн: проблеми України почались після Революції гідності

Доповнення

кремль також використав не менш розпливчастий мирний план, представлений Китаєм навесні 2023 року, щоб посилити цю інформаційну операцію, і досі не намагався викласти широкі пропозиції цього плану. Натомість рф намагалась використати заявлену зацікавленість Китаю в переговорах щодо врегулювання війни в Україні, щоб досягти бажаних тісніших зв’язків з Китаєм. Ймовірно, кремль і в цьому випадку використає проведену зустріч з африканськими державами, щоб посилити двосторонню та багатосторонню співпрацю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35