путін на зустрічі з головами африканських країн: проблеми України почались після Революції гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Російський диктатор володимир путін під час зустрічі з лідерами африканських країн заявив, що всі проблеми України почались після Революції гідності, яку підтримав Захід, пише Mash, передає УНН.
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“Усі проблеми в Україні почалися після державного та кривавого перевороту 2014 року. І цей переворот підтримали західні спонсори”, - заявив путін. “росія мала повне право визнати "Луганську Народну Республіку" та "Донецьку Народну Республіку" відповідно до статуту ООН”.
Деталі
Російський диктатор запевняє, що частина населення не підтримала Революцію та зміну влади. Натомість росія мала підтримати російськомовних людей і багато років “намагалася” вирішити кризу мирно.
Проте, за словами президента рф, західні країни і влада в Києві водила рф за ніс. Після цього країна-терорист змушена була визнати "ЛДНР".
путін також сказав, що Україна нібито робила багаторазові спроби розв'язувати цю проблему кривавим шляхом і сама розв'язала війну.
Доповнення
На думку, путіна криза на світовому продовольчому ринку не є наслідком війни, вона виникла через те, що західні країни почали економічний тиск на рф.
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін представив африканській делегації “проєкт стамбульського договору”, за яким можна було б досягти мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, Україна відмовилась від нього.