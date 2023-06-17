“Київ викинув все на звалище історії”: путін заявив, що Україна “відмовилась” від “проєкту стамбульського договору” щодо миру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Російський диктатор володимир путін представив африканській делегації “проєкт стамбульського договору”, за яким можна було б досягти мирного врегулювання війни в Україні. Проте українська влада “відмовилась” від нього. Про це повідомляє росЗМІ “РИА Новости”, пише УНН.
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"Але після того, як ми і обіцяли, відвели війська від Києва, київська влада, як зазвичай роблять їхні господарі, викинула це все на звалище історії", - сказав диктатор.
Нагадаємо
У Костянтинівському палаці в санкт-петербурзі розпочалися переговори представників семи країн Африки з президентом рф володимиром путіним щодо миру в Україні.