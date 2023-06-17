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"Киев выбросил все на свалку истории": путин заявил, что Украина "отказалась" от "проекта стамбульского договора" касательно мира

Киев • УНН

 • 1701827 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Российский диктатор владимир путин представил африканской делегации “проект стамбульского договора”, по которому можно было бы достичь мирного урегулирования войны в Украине. Однако украинские власти “отказались” от него. Об этом сообщает росСМИ “РИА Новости”, пишет УНН.

"Киев выбросил все на свалку истории": путин заявил, что Украина "отказалась" от "проекта стамбульского договора" касательно мира

Цитата 

"Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", - сказал диктатор. 

Напомним 

В константиновском дворце в санкт-петербурге начались переговоры представителей семи стран Африки с президентом рф владимиром путиным по миру в Украине.




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