Цитата

"Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", - сказал диктатор.

Напомним

В константиновском дворце в санкт-петербурге начались переговоры представителей семи стран Африки с президентом рф владимиром путиным по миру в Украине.







