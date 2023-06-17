путин на встрече с главами африканских стран: проблемы Украины начались после Революции достоинства

Цитата

“Все проблемы в Украине начались после государственного и кровавого переворота 2014 года. И этот переворот поддержали западные спонсоры”, - заявил путин. “россия имела полное право признать "Луганскую Народную Республику" и "Донецкую Народную Республику" в соответствии с уставом ООН”.

Детали

Российский диктатор уверяет, что часть населения не поддержала Революцию и смену власти. Зато россия должна была поддержать русскоязычных людей и много лет “пыталась” решить кризис мирно.

Однако, по словам президента рф, западные страны и власти в Киеве водили рф за нос. После этого страна-террорист вынуждена была признать "ЛДНР".

путин также сказал, что Украина якобы предпринимала многократные попытки решать эту проблему кровавым путем и сама развязала войну.

Дополнение

По мнению, путина кризис на мировом продовольственном рынке не является следствием войны, он возник из-за того, что западные страны начали экономическое давление на рф.

Напомним

Российский диктатор владимир путин представил африканской делегации “проект стамбульского договора”, по которому можно было бы достичь мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, Украина отказалась от него.