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ISW: кремль использует "мирный план" ЮАР, чтобы уменьшить помощь Запада Украине

Киев • УНН

 • 2123444 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские власти, вероятно, используют предложение африканских лидеров о мире для содействия российским информационным операциям. Основная цель - замедление поступления западной помощи Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

ISW: кремль использует "мирный план" ЮАР, чтобы уменьшить помощь Запада Украине

Детали

О таких намерениях рф свидетельствует то, что путин не продемонстрировал никакого намерения существенно участвовать в любом мирном процессе. 

Ранее ISW оценивало, что кремль регулярно сигнализирует о ложной готовности вести переговоры об урегулировании войны, чтобы побудить Запад пойти на уступки и отговорить западных официальных лиц от предоставления дальнейшей поддержки Украине. Ранее правительство рф активизировало эти усилия, чтобы создать условия для своего наступления зимой-весной 2023 года, и, вероятно, усиливает эту информационную операцию, чтобы ослабить поддержку Запада для Украины во время контрнаступательных операций.

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Дополнение

кремль также использовал не менее расплывчатый мирный план, представленный Китаем весной 2023 года, чтобы усилить эту информационную операцию, и до сих пор не пытался изложить широкие предложения этого плана. Вместо этого рф пыталась использовать заявленную заинтересованность Китая в переговорах по урегулированию войны в Украине, чтобы достичь желаемых более тесных связей с Китаем. Вероятно, кремль и в этом случае использует проведенную встречу с африканскими государствами, чтобы усилить двустороннее и многостороннее сотрудничество.

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