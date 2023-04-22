ISW: кремль продовжує створювати умови для внутрішніх репресій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. кремль, впроваджуючи нові закони, продовжує створювати умови для внутрішніх репресій. Про це пише УНН з посиланням на щоденний аналіз Інституту вивчення війни.
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Як зазначається, президент росії володимир путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль кремля створити умови для внутрішніх репресій і усунення чиновників, які потрапили в немилість.
Так, підписаний законопроект, посилює адміністративну відповідальність за несанкціоноване проникнення на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури та об'єкти, що знаходяться під управлінням або охороною росгвардії, фсб, служби зовнішньої розвідки, мвс, кримінально-виконавчої системи росії, федерального органу виконавчої влади з питань мобілізації та збройних сил.
Інститут вивчення війни зауважує, що кремль, ймовірно, має намір використати ці посилені покарання, щоб приховати діяльність російських військових і органів безпеки, а також розширити можливості цих структур в усуненні посадовців і репресіях у відношенні до російських громадян.
До того ж, зазначається, що нещодавно путін підписав законопроекти, які розширюють правові покарання за дискредитацію армії, яка воює в Україні, і за незаконне привласнення російських військових активів. Інститут додає, що російські органи безпеки все частіше використовують ці закони як привід для арешту російських громадян.
"ISW і раніше оцінювало, що кремль може використовувати привід загроз оборонно-промисловій базі росії, щоб виправдати репресії, і новий закон, ймовірно, спрямований на розширення повноважень, під якими російська влада виправдовує внутрішні репресії", - йдеться в аналізі.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни заявив, що росія має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами України з міркувань безпеки.