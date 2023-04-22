ISW: кремль продолжает создавать условия для внутренних репрессий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кремль, внедряя новые законы, продолжает создавать условия для внутренних репрессий. Об этом пишет УНН со ссылкой на ежедневный анализ Института изучения войны.
Детали
Как отмечается, президент россии владимир путин подписал закон, направленный на поддержку постоянных усилий кремля создать условия для внутренних репрессий и устранения чиновников, попавших в немилость.
Так, подписанный законопроект, усиливает административную ответственность за несанкционированное проникновение на объекты критической энергетической инфраструктуры и объекты, находящиеся под управлением или охраной росгвардии, фсб, службы внешней разведки, мвс, уголовно-исполнительной системы россии, федерального органа исполнительной власти по вопросам мобилизации и вооруженных сил.
Институт изучения войны отмечает, что кремль, вероятно, намерен использовать эти ужесточенные наказания, чтобы скрыть деятельность российских военных и органов безопасности, а также расширить возможности этих структур в устранении должностных лиц и репрессиях в отношении российских граждан.
К тому же, отмечается, что недавно путин подписал законопроекты, которые расширяют правовые наказания за дискредитацию армии, воюющей в Украине, и за незаконное присвоение российских военных активов. Институт добавляет, что российские органы безопасности все чаще используют эти законы как повод для ареста российских граждан.
"ISW и ранее оценивало, что кремль может использовать предлог угроз оборонно-промышленной базе россии, чтобы оправдать репрессии, и новый закон, вероятно, направлен на расширение полномочий, под которыми российские власти оправдывают внутренние репрессии", - говорится в анализе.
Напомним
Институт изучения войны заявил, что россия намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами Украины из соображений безопасности.