ISW: кремль продолжает создавать условия для внутренних репрессий

Детали

Как отмечается, президент россии владимир путин подписал закон, направленный на поддержку постоянных усилий кремля создать условия для внутренних репрессий и устранения чиновников, попавших в немилость.

Так, подписанный законопроект, усиливает административную ответственность за несанкционированное проникновение на объекты критической энергетической инфраструктуры и объекты, находящиеся под управлением или охраной росгвардии, фсб, службы внешней разведки, мвс, уголовно-исполнительной системы россии, федерального органа исполнительной власти по вопросам мобилизации и вооруженных сил.

Институт изучения войны отмечает, что кремль, вероятно, намерен использовать эти ужесточенные наказания, чтобы скрыть деятельность российских военных и органов безопасности, а также расширить возможности этих структур в устранении должностных лиц и репрессиях в отношении российских граждан.

К тому же, отмечается, что недавно путин подписал законопроекты, которые расширяют правовые наказания за дискредитацию армии, воюющей в Украине, и за незаконное присвоение российских военных активов. Институт добавляет, что российские органы безопасности все чаще используют эти законы как повод для ареста российских граждан.

"ISW и ранее оценивало, что кремль может использовать предлог угроз оборонно-промышленной базе россии, чтобы оправдать репрессии, и новый закон, вероятно, направлен на расширение полномочий, под которыми российские власти оправдывают внутренние репрессии", - говорится в анализе.

Напомним

Институт изучения войны заявил, что россия намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами Украины из соображений безопасности.