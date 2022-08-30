Історичний потоп: одна третина Пакистану знаходиться під водою. ООН просить допомоги

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Проливні дощі та повені затопили третину країни та вбили понад 1100 людей, у тому числі 380 дітей, у Пакистані. ООН закликала про допомогу у розмірі 160 мільйонів доларів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.