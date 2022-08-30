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Історичний потоп: одна третина Пакистану знаходиться під водою. ООН просить допомоги

Київ • УНН

 • 437757 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Проливні дощі та повені затопили третину країни та вбили понад 1100 людей, у тому числі 380 дітей, у Пакистані. ООН закликала про допомогу у розмірі 160 мільйонів доларів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Історичний потоп: одна третина Пакистану знаходиться під водою. ООН просить допомоги

Деталі

Історичний потоп, викликаний незвичайно сильними мусонними дощами, торкнувся 33 мільйонів людей, зруйнувавши будинки та підприємства, інфраструктуру та посіви.

У серпні цього року в країні випало майже на 190% більше опадів, що становить 390,7 мм, ніж у середньому за 30 років.

Найбільше постраждала провінція Сінд із населенням 50 мільйонів людей, де випало на 466% більше опадів, ніж у середньому за 30 років.

"Одна третина країни буквально знаходиться під водою", - заявила Reuters міністр з питань зміни клімату Шеррі Рехман, описуючи масштаби стихійного лиха.

Щонайменше 380 дітей були серед загиблих, повідомив журналістам прем'єр-міністр Шахбаз Шаріф під час брифінгу. Втрати, ймовірно, будуть набагато більшими, додав прем'єр.

Міністр закордонних справ Пакистану заявив, що сотні тисяч людей живуть на відкритому повітрі без доступу до їжі, чистої води, даху та базового медичного обслуговування.

"Пакистан загруз у стражданнях", - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у відеозверненні, коли Організація Об'єднаних Націй звернулася із закликом про виділення 160 мільйонів доларів на допомогу південноазіатському народу.
Гутерріш наступного тижня вирушить до Пакистану, щоб побачити наслідки "безпрецедентної кліматичної катастрофи", повідомив представник ООН.

Сполучені Штати нададуть 30 мільйонів доларів на підтримку Пакистану через USAID.

Додамо

Зливи викликали раптові повені, що обрушилися з північних гір, руйнували будівлі та мости, змиваючи дороги та посіви.

Колосальні обсяги води вливалися в річку Інд, яка тече посередині країни від її північних піків до південних рівнин, приносячи повені.

За оцінками Пакистану, повені торкнулися 33 мільйонів людей, або понад 15% його 220-мільйонного населення.

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