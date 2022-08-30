Исторический потоп: одна треть Пакистана находится под водой. ООН просит помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Проливные дожди и наводнения затопили треть страны и убили более 1100 человек, в том числе 380 детей в Пакистане. ООН призвала о помощи в размере 160 миллионов долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Исторический потоп, вызванный необычайно сильными муссонными дождями, затронул 33 миллиона человек, разрушив дома и предприятия, инфраструктуру и посевы.
В августе этого года в стране выпало почти на 190% больше осадков, что составляет 390,7 мм, чем в среднем за 30 лет.
Больше всего пострадала провинция Синд с населением 50 миллионов человек, где выпало на 466% больше осадков, чем в среднем за 30 лет.
"Одна треть страны буквально находится под водой", - заявила Reuters министр по изменению климата Шерри Рехман, описывая масштабы стихийного бедствия.
По меньшей мере, 380 детей были среди погибших, сообщил журналистам премьер-министр Шахбаз Шариф во время брифинга. Потери, вероятно, будут гораздо больше, добавил премьер.
Министр иностранных дел Пакистана заявил, что сотни тысяч человек живут на открытом воздухе без доступа к пище, чистой воде, крыше и базовому медицинскому обслуживанию.
"Пакистан увяз в страданиях", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, когда Организация Объединенных Наций обратилась с призывом о выделении 160 миллионов долларов в помощь южноазиатскому народу.
Гутерриш на следующей неделе отправится в Пакистан, чтобы увидеть последствия "беспрецедентной климатической катастрофы", сообщил представитель ООН.
Соединенные Штаты предоставит 30 миллионов долларов в поддержку Пакистана через USAID.
Добавим
Ливни вызвали внезапные наводнения, обрушившиеся с северных гор, которые разрушали здания и мосты, смывая дороги и посевы.
Колоссальные объемы воды вливались в реку Инд, которая течет посередине страны от ее северных пиков до южных равнин, принося наводнения.
По оценкам Пакистана, наводнения затронули 33 миллиона человек, или более 15% его 220-миллионного населения.