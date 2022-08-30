Исторический потоп: одна треть Пакистана находится под водой. ООН просит помощи

Детали

Исторический потоп, вызванный необычайно сильными муссонными дождями, затронул 33 миллиона человек, разрушив дома и предприятия, инфраструктуру и посевы.

В августе этого года в стране выпало почти на 190% больше осадков, что составляет 390,7 мм, чем в среднем за 30 лет.

Больше всего пострадала провинция Синд с населением 50 миллионов человек, где выпало на 466% больше осадков, чем в среднем за 30 лет.

"Одна треть страны буквально находится под водой", - заявила Reuters министр по изменению климата Шерри Рехман, описывая масштабы стихийного бедствия.

По меньшей мере, 380 детей были среди погибших, сообщил журналистам премьер-министр Шахбаз Шариф во время брифинга. Потери, вероятно, будут гораздо больше, добавил премьер.

Министр иностранных дел Пакистана заявил, что сотни тысяч человек живут на открытом воздухе без доступа к пище, чистой воде, крыше и базовому медицинскому обслуживанию.

"Пакистан увяз в страданиях", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, когда Организация Объединенных Наций обратилась с призывом о выделении 160 миллионов долларов в помощь южноазиатскому народу.

Гутерриш на следующей неделе отправится в Пакистан, чтобы увидеть последствия "беспрецедентной климатической катастрофы", сообщил представитель ООН.

Соединенные Штаты предоставит 30 миллионов долларов в поддержку Пакистана через USAID.

Добавим

Ливни вызвали внезапные наводнения, обрушившиеся с северных гор, которые разрушали здания и мосты, смывая дороги и посевы.

Колоссальные объемы воды вливались в реку Инд, которая течет посередине страны от ее северных пиков до южных равнин, принося наводнения.

По оценкам Пакистана, наводнения затронули 33 миллиона человек, или более 15% его 220-миллионного населения.