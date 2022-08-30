Исторический потоп: одна треть Пакистана находится под водой. ООН просит помощи

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 23630 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 84490 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120331 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119667 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269796 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133602 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122201 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373212 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83918 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136609 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

Зеленский анонсировал расширение платформы “Мрія” на профессионально-техническое и высшее образование

8 апреля, 17:24 • 10167 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 11115 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10324 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 9954 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 19857 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269796 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294464 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373212 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349053 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395913 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78134 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111920 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131276 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170728 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79947 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Исторический потоп: одна треть Пакистана находится под водой. ООН просит помощи

Киев • УНН

 • 437757 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Проливные дожди и наводнения затопили треть страны и убили более 1100 человек, в том числе 380 детей в Пакистане. ООН призвала о помощи в размере 160 миллионов долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Исторический потоп: одна треть Пакистана находится под водой. ООН просит помощи

Детали

Исторический потоп, вызванный необычайно сильными муссонными дождями, затронул 33 миллиона человек, разрушив дома и предприятия, инфраструктуру и посевы.

В августе этого года в стране выпало почти на 190% больше осадков, что составляет 390,7 мм, чем в среднем за 30 лет.

Больше всего пострадала провинция Синд с населением 50 миллионов человек, где выпало на 466% больше осадков, чем в среднем за 30 лет.

"Одна треть страны буквально находится под водой", - заявила Reuters министр по изменению климата Шерри Рехман, описывая масштабы стихийного бедствия.

По меньшей мере, 380 детей были среди погибших, сообщил журналистам премьер-министр Шахбаз Шариф во время брифинга. Потери, вероятно, будут гораздо больше, добавил премьер.

Министр иностранных дел Пакистана заявил, что сотни тысяч человек живут на открытом воздухе без доступа к пище, чистой воде, крыше и базовому медицинскому обслуживанию.

"Пакистан увяз в страданиях", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, когда Организация Объединенных Наций обратилась с призывом о выделении 160 миллионов долларов в помощь южноазиатскому народу.
Гутерриш на следующей неделе отправится в Пакистан, чтобы увидеть последствия "беспрецедентной климатической катастрофы", сообщил представитель ООН.

Соединенные Штаты предоставит 30 миллионов долларов в поддержку Пакистана через USAID.

Добавим

Ливни вызвали внезапные наводнения, обрушившиеся с северных гор, которые разрушали здания и мосты, смывая дороги и посевы.

Колоссальные объемы воды вливались в реку Инд, которая течет посередине страны от ее северных пиков до южных равнин, принося наводнения.

По оценкам Пакистана, наводнения затронули 33 миллиона человек, или более 15% его 220-миллионного населения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26