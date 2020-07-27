Історичні питання України і Польщі: Кулеба повідомив, що заважає початку ексгумаційних робіт

“Ми поговорили про історію, ми поговорили про освітні права, поговорили про них відверто, дружньо, без антагонізму, я думаю що я можу підтвердити слова, сказані моїм колегою, що в нашій спільній історії було багато доброго, було погане, але ми не можемо змінити історію. Утім в наших силах — і в силах України, і в силах Польщі, зробити так, щоб наші народи у майбутньому мали лише добре, і нічого не мали поганого, і щоб ми спільно протидіяли нашим ворогам і тим, хто не хоче бачити сильну Польщу і сильну Україну”, — сказав міністр.

З його слів, разом дві країни можуть цього досягти, тому що сильна Україна і Польща означають сильну Європу.

Кулеба також відповів на питання журналіста про те, що стоїть на перешкоді початку робіт польських фахівців на території України пошуково- ексгумаційних робіт.

“Була досягнута певна домовленість між нашими країнами, і Україна відповідно до цієї домовленості зняла заборону на ексгумацію польських поховань в Україні. Тепер ми очікуємо на ухвалення Польщею рішення щодо відновлення одного українського пам’ятника, і після того як це буде зроблено, у нас будуть відкриті всі можливості для подальшого розвитку взаємодії в цій царині. Ми абсолютно відкриті до взаємодії з Польщею, ми поважаємо право шукати і вшановувати історичні місця, в тому числі місця поховань, але для нас абсолютно критичним, як і для наших польських партнерів, є принцип взаємності”, — пояснив голова МЗС.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Україна переказала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумаційних робіт.