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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 20157 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100792 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 105681 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110171 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101937 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

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Исторические вопросы Украины и Польши: Кулеба сообщил, что мешает началу эксгумационных работ

Исторические вопросы Украины и Польши: Кулеба сообщил, что мешает началу эксгумационных работ

Киев  •  УНН

 • 12839 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Украина ожидает принятия Польшей решения по восстановлению одного украинского памятника, и после этого решение польско-украинских исторических вопросов продвинется. Об этом на брифинге в Польше сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Мы поговорили об истории, мы поговорили об образовательных права, поговорили о них откровенно, дружески, без антагонизма, я думаю, что я могу подтвердить слова, сказанные моим коллегой, что в нашей общей истории было много хорошего, было плохое, но мы не можем изменить историю. Впрочем, в наших силах - и в силах Украины, и в силах Польши, сделать так, чтобы наши народы в будущем имели только хорошее, и ничего не было плохого, и чтобы мы совместно противодействовали нашим врагам и тем, кто не хочет видеть сильную Польшу и сильную Украину", - сказал министр.

По его словам, вместе две страны могут этого достичь, потому что сильная Украина и Польша означают сильную Европу.

Кулеба также ответил на вопрос журналиста о том, что препятствует началу работ польских специалистов на территории Украины поисково-эксгумационных работ.

"Была достигнута определенная договоренность между нашими странами, и Украина в соответствии с этой договоренностью сняла запрет на эксгумацию польских захоронений в Украине. Теперь мы ожидаем принятия Польшей решения по восстановлению одного украинского памятника, и после того как это будет сделано, у нас будут открыты все возможности для дальнейшего развития взаимодействия в этой области. Мы абсолютно открыты к взаимодействию с Польшей, мы уважаем право искать и почитать исторические места, в том числе места захоронений, но для нас совершенно критическим, как и для наших польских партнеров, является принцип взаимности", - пояснил глава МИД.

Напомним, в сентябре 2019 года Украина передала Польше формальное согласие на восстановление эксгумационных работ.

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