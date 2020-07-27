Исторические вопросы Украины и Польши: Кулеба сообщил, что мешает началу эксгумационных работ

"Мы поговорили об истории, мы поговорили об образовательных права, поговорили о них откровенно, дружески, без антагонизма, я думаю, что я могу подтвердить слова, сказанные моим коллегой, что в нашей общей истории было много хорошего, было плохое, но мы не можем изменить историю. Впрочем, в наших силах - и в силах Украины, и в силах Польши, сделать так, чтобы наши народы в будущем имели только хорошее, и ничего не было плохого, и чтобы мы совместно противодействовали нашим врагам и тем, кто не хочет видеть сильную Польшу и сильную Украину", - сказал министр.

По его словам, вместе две страны могут этого достичь, потому что сильная Украина и Польша означают сильную Европу.

Кулеба также ответил на вопрос журналиста о том, что препятствует началу работ польских специалистов на территории Украины поисково-эксгумационных работ.

"Была достигнута определенная договоренность между нашими странами, и Украина в соответствии с этой договоренностью сняла запрет на эксгумацию польских захоронений в Украине. Теперь мы ожидаем принятия Польшей решения по восстановлению одного украинского памятника, и после того как это будет сделано, у нас будут открыты все возможности для дальнейшего развития взаимодействия в этой области. Мы абсолютно открыты к взаимодействию с Польшей, мы уважаем право искать и почитать исторические места, в том числе места захоронений, но для нас совершенно критическим, как и для наших польских партнеров, является принцип взаимности", - пояснил глава МИД.

Напомним, в сентябре 2019 года Украина передала Польше формальное согласие на восстановление эксгумационных работ.