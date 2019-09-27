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Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Україна переказала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумаційних робіт. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар польським журналістам, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.

Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт

“Зараз отримана згода на проведення таких робіт, що означає, що польська сторона має вибрати пізніше виконавця. Виконавець, український виконавець, має отримати всі дозволи, вибрати місце, де будуть починатися ці пошуково-ексгумаційні роботи, і потім починати роботу спільно з польськими експертами”, — пояснив віце-міністр.

Водночас, як повідомив посол Польші в Україні Бартош Ціхоцький, документ, який надала Україна, містить перелік процедурних дій, які має здійснити польський Інститут національної пам’яті з метою відновлення ексгумації.

“Цей перелік ми переказали Інституту національної пам’яті, і зараз підтримуватимемо колег і колежанок з інституту в цій процедурі”, — зазначив дипломат.

Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Нагадаємо, минулого тижня Посол Республіки Польща Бартош Ціхоцьки передав міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському лист-звернення польської сторони щодо надання дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи.

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