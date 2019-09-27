Украина предоставила Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ

“Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами”, — пояснил вице-министр.

В то же время, как сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украине, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью восстановления эксгумации.

“Этот перечень мы перевели Института национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег и подруг из института в этой процедуре”, — отметил дипломат.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Напомним, на прошлой неделе Посол Республики Польша Бартош Цихоцкого передал министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянском письмо-обращение польской стороны о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы.