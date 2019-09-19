Польща згадала обіцянку Зеленського: просить дозволи на ексгумаційні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Посол Республіки Польща Бартош Ціхоцьки передав міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському лист-звернення польської сторони щодо надання дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи. Про це повідомив сам Бородянський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На виконання домовленостей Президентів України та Польщі прийняв сьогодні Посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцьки. Зі свого боку підтвердив заяву Президента України про зняття обмежень на пошуково-ексгумаційні роботи. У зв’язку з чим отримав від Посла лист-звернення польської сторони щодо надання відповідних дозволів та пообіцяв оперативно надати відповідь”, — повідомив міністр.
Він зазначив, що роз’яснив польській стороні процедури, які діють в сфері проведення пошукових робіт та закликав польську сторону подати якнайшвидше документацію у відповідності до існуючих процедур для того, щоб розпочати роботи.
Крім того, зі слів Бородянського, він запевнив в повній підтримці всього процесу проведення робіт та висловив сподівання на тісну співпрацю з Мінкультури Польщі та Інститутом національної пам’яті Польщі в питанні відновлення українських місць пам’яті в Польщі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з польським колегою Анджеею Дудою у Варшаві заявив, що готовий розблокувати питання щодо заборони на ексгумацію загиблих поляків в Україні.