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Зеленський готовий розблокувати дозволи на ексгумацію загиблих поляків в Україні

Зеленський готовий розблокувати дозволи на ексгумацію загиблих поляків в Україні

Київ • УНН

 • 10616 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати питання щодо заборони на ексгумацію загиблих поляків в Україні. Про це він заявив після зустрічі з польським колегою Анджеею Дудою у Варшаві, передає кореспондент УНН.

"Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні, а польська сторона упорядкує українські місця пам'яті в Польщі", - повідомив Зеленський.

Також він заявив, що запропонував встановити на кордоні України і Польщі меморіал примирення.

"Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення", - сказав Зеленський.

Раніше Дуда заявив, що згода України на проведення ексгумації жертв Волинської трагедії - найважливіша умова для налагодження польсько-українських відносин.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.

Українські Національні Новини

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