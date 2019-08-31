Зеленський готовий розблокувати дозволи на ексгумацію загиблих поляків в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати питання щодо заборони на ексгумацію загиблих поляків в Україні. Про це він заявив після зустрічі з польським колегою Анджеею Дудою у Варшаві, передає кореспондент УНН.
"Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні, а польська сторона упорядкує українські місця пам'яті в Польщі", - повідомив Зеленський.
Також він заявив, що запропонував встановити на кордоні України і Польщі меморіал примирення.
"Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення", - сказав Зеленський.
Раніше Дуда заявив, що згода України на проведення ексгумації жертв Волинської трагедії - найважливіша умова для налагодження польсько-українських відносин.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.