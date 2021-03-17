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Іспит з української мови на держслужбу: комісія оприлюднила зразок роботи

Київ • УНН

 • 48367 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила зразок іспитової роботи, яка необхідна для осіб для вступу на державну службу. Про це пише УНН з посиланням на офіційний вебпортал Нацкомісії зі стандартів державної мови.

Деталі

Додають, що іспит складається з двох блоків — письмового й усного.

Завдання письмового блоку передбачають виконання таких частин роботи: “Культура мови”, “Читання” та “Письмо”. У частинах “Культура мови” (24 тестові завдання) та “Читання” (20 тестових завдань) претендентам пропонуватимуть виконати тестові завдання, які перевіряють уміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації; дотримуватися норм української літературної мови; використовувати мовні стратегії для реалізації комунікативних намірів; розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту, критично осмислювати прочитане.

У частині “Письмо” претенденти будуть виконувати одне завдання відкритого типу, згідно з яким необхідно прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми. Створений текст має містити не менше ніж 100 слів. Цю частину іспиту перевірятиме екзаменатор.

Під час частини іспиту “Говоріння” претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування. Це не означає, що в межах запропонованої теми для розмови, претендент не зможе торкатися питань зі сфери власних професійних зацікавлень, однак оцінюватимуть насамперед логічність, послідовність, лексичну й граматичну правильність мовлення, здатність підтримувати чи починати розмову, уміння висловлювати свої уподобання, переконувати, дискутувати тощо. Тривалість усної частини іспиту, яка складатиметься із монологу претендента та діалогу претендента з екзаменатором, не перевищуватиме 20 хвилин.

Загальний час для виконання роботи орієнтовно складатиме 120 хвилин. Ознайомитися зі зразком роботи можна за посиланням.

Нагадаємо

16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати ще один документ — сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитування є Національна комісія зі стандартів державної мови. Так визначає Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

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