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Экзамен по украинскому языку на госслужбу: комиссия обнародовала образец работы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец испытательной работы, которая необходима для лиц для поступления на государственную службу. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный вебпортал Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Детали

Добавляют, что экзамен состоит из двух блоков — письменного и устного.

Задача письменного блока предусматривают выполнение следующих частей работы: “Культура речи”, “Чтение” и “Письмо”. В частях “Культура речи” (24 тестовые задания) и “Чтение” (20 тестовых заданий) претендентам предлагать выполнить тестовые задания, которые проверяют умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации; соблюдать нормы украинского литературного языка; использовать речевые стратегии для реализации коммуникативных намерений; понимать общий смысл и детали прочитанного текста, критически осмысливать прочитанное.

В части “Письмо” претенденты будут выполнять одну задачу открытого типа, согласно которому необходимо прослушать аудиозапись, написать перевод услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Созданный текст должен содержать не менее 100 слов. Эту часть экзамена проверять экзаменатор.

Во время части экзамена “Говорение” претендент будет возможность показать умение общаться на различные темы, не привязанные к узкому профессионального направления. Это не значит, что в рамках предложенной темы для разговора, претендент не сможет касаться вопросов из сферы собственных профессиональных интересов, однако оценивать прежде всего логичность, последовательность, лексическую и грамматическую правильность речи, способность поддерживать начинать разговор, умение выражать свои предпочтения, убеждать, спорить тому подобное. Продолжительность устной части экзамена, которая будет состоять из монолога претендента и диалога претендента с экзаменатором, не будет превышать 20 минут.

Общее время для выполнения работы ориентировочно будет составлять 120 минут. Ознакомиться с образцом работы можно по ссылке.

Напомним

16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ — сертификат об уровне владения государственным языком . Получить сертификат можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс испитування является Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Так определяет Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

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