Іспанська "Севілья" стала заключним півфіналістом Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У німецькому місті Дуйсбургу відбулась баталія в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи за участі англійського "Вулверхемптона" та іспанської "Севільї", передає УНН.
У дебюті протистояння свій момент змарнував Рауль Хіменес із “Вулверхемптона”, який не зумів відзначитись з пенальті.
Натомість на 88 хвилині і навіс зі штрафного Евера Банеги завершився точним ударом головою Луїса Окампоса — 1:0.
Примітно, що в активі “Севільї” 16 ударів по воротам проти 6 у суперників.
Нагадаємо, що раніше до 1/2 фіналу ЛЄ пройшли також “Інтер”, “Шахтар” та “Манчестер Юнайтед”.