Испанская "Севилья" стала заключительным полуфиналистом Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В немецком городе Дуйсбурге состоялась баталия в рамках 1/4 финала Лиги Европы с участием английского "Вулверхэмптона" и испанской "Севильи", передает УНН.
В дебюте противостояния свой момент упустил Рауль Хименес с “Вулверхэмптона”, не сумел отличиться с пенальти.
Зато на 88 минуте и навес со штрафного Эвер Банега завершился точным ударом головой Луиса Окампоса — 1:0.
Примечательно, что в активе “Севильи” 16 ударов по воротам против 6 у соперников.
Напомним, что ранее в 1/2 финала ЛЕ прошли также “Интер”, “Шахтер” и “Манчестер Юнайтед”.