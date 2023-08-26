Іспанська поліція знайшла рекордну партію кокаїну серед бананів з Еквадору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Іспанська поліція виявила рекордну партію кокаїну в транспортному контейнері з Еквадору у порту "Альхесірас" серед коробок із бананами. Йдеться про 9,5 тонн наркотику, повідомляє Reuters, передає УНН.
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У поліції заявили, що це найбільша партія кокаїну, яку знаходили в одному контейнері.
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«Ця операція стала безпрецедентним ударом по одній із найважливіших у світі злочинних організацій, що займаються розповсюдженням кокаїну», — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Зазначається, що коробки були позначені більш як 30 логотипами, які відповідали різним європейським злочинним групам, що мали отримати кокаїн.
За даними поліції, хлочинна організація в Еквадорі мала широку мережу для доставки наркотиків до Іспанії, головним чином до портів "Альхесірас" і "Віго". Це робили через міжнародну компанію з торгівлі бананами. Вони могли відправляти до 40 контейнерів на місяць.
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