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Понад 9 кг “кетаміну” виявили в сумках українця в аеропорту в Тбілісі — Податкова Грузії

Київ • УНН

 • 974259 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. В аеропорту Тбілісі митники виявили у сумках громадянина України психотропну речовину “кетамін” в особливо великих розмірах. Про це повідомила Митна Служба Грузії, пише УНН.

Цитата

“У результаті ретельного огляду багажу та ручної поклажі, що належать громадянину України (Л.Ф.), Виявлено речовину під особливим контролем кетамін, в особливо великій кількості — 9,3 кг. Три пачки поліетиленових пакетів, з вказаною речовиною, громадянин-порушник помістив у заздалегідь облаштований тайник багажу”, — повідомили митники.

Деталі

Пакунки із психотропом знайшли митники столичного пункту пропуску “Аеропорт Тбілісі”.

Нині українця, який намагався вивести кетамін, затримали, а матеріали справи передали до відповідної служби МВС Грузії для подальшого розгляду.

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Додатково

Кетамін — психотропна речовина, яку у поєднанні з іншими препаратами використовують як засіб для наркозу в медицині та ветеринарії. Рідше застосовують, як знеболююче.

Речовина заборонена, як у Грузії, так і в Україні.

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