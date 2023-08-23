Понад 9 кг “кетаміну” виявили в сумках українця в аеропорту в Тбілісі — Податкова Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В аеропорту Тбілісі митники виявили у сумках громадянина України психотропну речовину “кетамін” в особливо великих розмірах. Про це повідомила Митна Служба Грузії, пише УНН.
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“У результаті ретельного огляду багажу та ручної поклажі, що належать громадянину України (Л.Ф.), Виявлено речовину під особливим контролем кетамін, в особливо великій кількості — 9,3 кг. Три пачки поліетиленових пакетів, з вказаною речовиною, громадянин-порушник помістив у заздалегідь облаштований тайник багажу”, — повідомили митники.
Деталі
Пакунки із психотропом знайшли митники столичного пункту пропуску “Аеропорт Тбілісі”.
Нині українця, який намагався вивести кетамін, затримали, а матеріали справи передали до відповідної служби МВС Грузії для подальшого розгляду.
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Додатково
Кетамін — психотропна речовина, яку у поєднанні з іншими препаратами використовують як засіб для наркозу в медицині та ветеринарії. Рідше застосовують, як знеболююче.
Речовина заборонена, як у Грузії, так і в Україні.