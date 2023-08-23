Более 9 кг "кетамина" обнаружили в сумках украинца в аэропорту в Тбилиси - Налоговая Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В аэропорту Тбилиси таможенники обнаружили в сумках гражданина Украины психотропное вещество “кетамин” в особо крупных размерах. Об этом сообщила Таможенная Служба Грузии, пишет УНН.
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“В результате тщательного досмотра багажа и ручной клади, принадлежащих гражданину Украины (Л.Ф.), обнаружено вещество под особым контролем кетамин, в особо крупном количестве — 9,3 кг. Три пачки полиэтиленовых пакетов, с указанным веществом, гражданин-нарушитель поместил в заранее обустроенный тайник багажа”, — сообщили таможенники.
Детали
Пакеты с психотропом нашли таможенники столичного пункта пропуска “Аэропорт Тбилиси”.
Сейчас украинца, который пытался вывести кетамин, задержали, а материалы дела передали в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего рассмотрения.
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Дополнительно
Кетамин — психотропное вещество, которое в сочетании с другими препаратами используют как средство для наркоза в медицине и ветеринарии. Реже применяют, как обезболивающее.
Вещество запрещено, как в Грузии, так и в Украине.