Более 9 кг "кетамина" обнаружили в сумках украинца в аэропорту в Тбилиси - Налоговая Грузии

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В аэропорту Тбилиси таможенники обнаружили в сумках гражданина Украины психотропное вещество “кетамин” в особо крупных размерах. Об этом сообщила Таможенная Служба Грузии, пишет УНН.

Цитата

“В результате тщательного досмотра багажа и ручной клади, принадлежащих гражданину Украины (Л.Ф.), обнаружено вещество под особым контролем кетамин, в особо крупном количестве — 9,3 кг. Три пачки полиэтиленовых пакетов, с указанным веществом, гражданин-нарушитель поместил в заранее обустроенный тайник багажа”, — сообщили таможенники.

Детали

Пакеты с психотропом нашли таможенники столичного пункта пропуска “Аэропорт Тбилиси”.

Сейчас украинца, который пытался вывести кетамин, задержали, а материалы дела передали в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего рассмотрения.

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Дополнительно

Кетамин — психотропное вещество, которое в сочетании с другими препаратами используют как средство для наркоза в медицине и ветеринарии. Реже применяют, как обезболивающее.

Вещество запрещено, как в Грузии, так и в Украине.

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