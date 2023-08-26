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Испанская полиция нашла рекордную партию кокаина среди бананов из Эквадора

Испанская полиция нашла рекордную партию кокаина среди бананов из Эквадора

Киев • УНН

 • 769004 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Испанская полиция обнаружила рекордную партию кокаина в транспортном контейнере из Эквадора в порту "Альхесирас" среди коробок с бананами. Речь идет о 9,5 тонн наркотика, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В полиции заявили, что это самая большая партия кокаина, которую находили в одном контейнере.

Цитата

«Эта операция стала беспрецедентным ударом по одной из важнейших в мире преступных организаций, занимающихся распространением кокаина», — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что коробки были обозначены более 30 логотипами, которые соответствовали различным европейским преступным группам, которые должны были получить кокаин.

По данным полиции, преступная организация в Эквадоре имела широкую сеть для доставки наркотиков в Испанию, главным образом в порты "Альхесирас" и "Виго". Это делали через международную компанию по торговле бананами. Они могли отправлять до 40 контейнеров в месяц.

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