Іспанія посилила карантин в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Уряд Іспанії розширив дію надзвичайних антиепідеміологічних заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
З 31 березня по 9 квітня всі громадяни, чия робота не є життєво необхідною, повинні будуть залишатися вдома.
Працівникам виплатять зарплату, але потім їм треба буде відпрацювати пропущений час.
Нагадаємо, кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за попередню добу — 812 осіб, загалом загинули понад 7,3 тисяч осіб.