Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 7 340 осіб, понад 85 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 812 осіб, загалом загинули понад 7,3 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 85 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 6 398 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 7 340 людей (в тому числі за добу — 812), а 16 780 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 5 231 осіб.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (24 тисячі осіб) і Каталонія (16,1 тисячу). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (25 випадків) і Мелілья.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 30 березня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 30 de marzo:
Confirmados 85.195
En UCI 5.231
Fallecidos 7.340
Curados 16.780
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/usKgker1Ix
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Мешканці міст Іспанії влаштували музичний флеш-моб під час пандемії COVID-19:
Робота пошти під час пандемії COVID-19 в Іспанії:
Ситуація у Барселоні: