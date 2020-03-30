Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 7 340 человек, более 85 тысяч - больны

КИЕВ. 30 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 812 человек, в общем погибли более 7,3 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.