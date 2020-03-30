Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 7 340 человек, более 85 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 812 человек, в общем погибли более 7,3 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигло более 85 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 6 398 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 7 340 человек (в том числе за сутки — 812), а 16 780 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 5 231 человек.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (24 тысячи человек) и Каталония (16,1 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леоне, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (25 случаев) и Мелилье.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 30 марта:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 30 de marzo:
Confirmados 85.195
En UCI 5.231
Fallecidos 7.340
Curados 16.780
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/usKgker1Ix
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