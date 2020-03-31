Испания ужесточила карантин в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Правительство Испании расширило действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Со 31 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома.
Работникам выплатят зарплату, но затем им надо будет отработать пропущенное время.
Напомним, число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за предыдущие сутки — 812 человек, в общем погибли более 7,3 тысяч человек.