Існує велика ймовірність зриву домовленостей із РФ - Загороднюк
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Зберігається велика ймовірність зриву домовленостей, яких було досягнуто в "нормандському форматі" між Україною та Росією щодо розведення військ. Про це написав у Telegram Міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.
"Процес не буде швидкий (щодо розведення - ред). Зберігається велика ймовірність зриву домовленостей на будь-якому з етапів, але є прогрес: працюємо над поверненням бранців, створенням нових пунктів перетину. Давайте також вміти оцінювати наші перемоги, а не лише поразки", - написав Загороднюк.
Нагадаємо, в оприлюдненому Офісом Президента рішенні нормандського саміту йдеться, що учасники зустрічі, яка відбулася у Парижі 9 грудня, за результатами переговорів "наголосили на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків".