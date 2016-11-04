"Ісламська держава" зустріла іракські сили в Мосулі шаленим опором
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Джихадисти у п'ятницю зустріли бомбами і обстрілами іракські сили, які пробиваються вулицями Мосула, змушуючи деякі підрозділи частково відступити, передає УНН з посиланням на AFP.
Деякі бронемашини елітної контртерористичної служби країни повернулися з вулиць Аль-Карама через кілька годин після того, як почали просування, зустрівши шалений опір з боку угруповання "Ісламська держава", пише видання.
"Ми не очікували такого опору. Вони перекрили всі дороги", - сказав один з офіцерів.
"Велика кількість джихадистів... Було б краще відступити і розробити новий план", - сказав офіцер елітного підрозділу.
Частина сил контртерористичної служби залишилися всередині міста і щонайменше п'ять полків було залучено до операції, розпочатої у п'ятницю, що заважає оцінити, на скільки відступили сили.
Після світанку бульдозери і танки, які підтримувала авіація, вперше просунулися на вулиці Мосула зі сходу після того, як іракські сили 17 жовтня розпочали наступ, щоб повернути собі місто.
"Мосульський полк" контртерористичної служби відразу ж зіткнувся з "жорстким опором", повідомив командир Мунтадхар Салем.
Згідно з оцінками, у місті перебуває від 3 до 5 тис. бойовиків "Ісламської держави".