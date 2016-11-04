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"Исламское государство" встретило иракские силы в Мосуле бешеным сопротивлением

"Исламское государство" встретило иракские силы в Мосуле бешеным сопротивлением

Киев • УНН

 • 13980 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Джихадисты в пятницу встретили бомбами и обстрелами иракские силы, которые пробиваются по улицам Мосула, заставляя некоторые подразделения частично отступить, передает УНН со ссылкой на AFP.

Некоторые бронемашины элитной контртеррористической службы страны вернулись с улиц Аль-Карама через несколько часов после того, как начали продвижение, встретив яростное сопротивление со стороны группировки "Исламское государство", пишет издание.

"Мы не ожидали такого сопротивления. Они перекрыли все дороги", - сказал один из офицеров.

"Большое количество джихадистов... Было бы лучше отступить и разработать новый план", - сказал офицер элитного подразделения.

Часть сил контртеррористической службы остались внутри города и по меньшей мере пять полков были привлечены к операции, начатой ​​в пятницу, что мешает оценить, насколько отступили силы.

После рассвета бульдозеры и танки, которые поддерживала авиация, впервые продвинулись на улице Мосула с востока после того, как иракские силу 17 октября начали наступление, чтобы вернуть себе город.

"Мосульский полк" контртеррористической службы сразу же столкнулся с "жестким сопротивлением", сообщил командир Мунтадхар Салем.

Согласно оценкам, в городе находится от 3 до 5 тыс. боевиков "Исламского государства".

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