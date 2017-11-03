"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Нью-Йорку

“Ісламська держава взяла на себе відповідальність за атаку з вантажівкою в Нью-Йорку, внаслідок якої загинули вісім людей”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “ІДІЛ” в своєму щотижневому номері газети “Аль-Наба” заявило, що “нападник є одним із солдатів халіфату”.

Нагадаємо, 31 жовтня чоловікі у центрі Нью-Йорка наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, в результаті чого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення.

Як повідомляв УНН, підозрюваному у здійсненні теракту у Нью-Йорку пред’явили звинувачення.