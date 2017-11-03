"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43823 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110437 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104179 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103522 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87800 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103333 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101885 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Исламское государство взяло на себя ответственность за атаку с грузовиком в Нью-Йорке, в результате которой погибли восемь человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что “ИГИЛ” в своем еженедельном номере газеты “Аль-Наба” заявила, что “нападающий является одним из солдат халифата”.

Напомним, 31 октября мужчина в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу , в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения.

Как сообщал УНН, подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинение .

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