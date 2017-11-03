"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Исламское государство взяло на себя ответственность за атаку с грузовиком в Нью-Йорке, в результате которой погибли восемь человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что “ИГИЛ” в своем еженедельном номере газеты “Аль-Наба” заявила, что “нападающий является одним из солдат халифата”.
Напомним, 31 октября мужчина в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу , в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения.
Как сообщал УНН, подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинение .