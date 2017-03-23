"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Терористичне угрупування "Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вчорашній терористичний напад у центрі Лондоні. Про це повідомляє УНН із посиланям на ТАСС.
Нагадаємо, внаслідок теракту біля будівлі британського парламенту загинули чотири людини, близько 40 отримали поранення.
За даними ЗМІ, напад скоїв чоловік на ім’я Абу Іззадін, який раніше відбув термін у в’язниці за терористичну діяльність.